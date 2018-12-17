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انت الان تتابع مدير عام معهد العاصمة النموذجي يتفقد سير الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قام مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، بزيارات تفقدية للأقسام التعليمية بالمعهد؛ بهدف متابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ، والاطمئنان على جاهزيتها.
وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، أن "الطخيم" أكد أن الأقسام سوف تشهد متابعة يومية من قِبَل مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وكذلك من المشرفين؛ وفق خطة مُعَدة لذلك حتى نهاية الاختبارات؛ بهدف متابعة سير الاختبارات، وتوفير البيئة المثالية للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
ولفت "الشهري" إلى أن مدير المعهد دعا -عبر حساب المعهد بـ"تويتر"- أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم عند الخروج من الاختبار؛ حرصاً عليهم من رفقاء السوء؛ خاصة في فترة الاختبارات.
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يتفقد سير الاختباراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
قام مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، بزيارات تفقدية للأقسام التعليمية بالمعهد؛ بهدف متابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ، والاطمئنان على جاهزيتها.
وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، أن "الطخيم" أكد أن الأقسام سوف تشهد متابعة يومية من قِبَل مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وكذلك من المشرفين؛ وفق خطة مُعَدة لذلك حتى نهاية الاختبارات؛ بهدف متابعة سير الاختبارات، وتوفير البيئة المثالية للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
ولفت "الشهري" إلى أن مدير المعهد دعا -عبر حساب المعهد بـ"تويتر"- أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم عند الخروج من الاختبار؛ حرصاً عليهم من رفقاء السوء؛ خاصة في فترة الاختبارات.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
10:57 AM
لتوفير البيئة المثالية للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم
قام مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، بزيارات تفقدية للأقسام التعليمية بالمعهد؛ بهدف متابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ، والاطمئنان على جاهزيتها.
وأوضح مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، أن "الطخيم" أكد أن الأقسام سوف تشهد متابعة يومية من قِبَل مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وكذلك من المشرفين؛ وفق خطة مُعَدة لذلك حتى نهاية الاختبارات؛ بهدف متابعة سير الاختبارات، وتوفير البيئة المثالية للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
ولفت "الشهري" إلى أن مدير المعهد دعا -عبر حساب المعهد بـ"تويتر"- أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم عند الخروج من الاختبار؛ حرصاً عليهم من رفقاء السوء؛ خاصة في فترة الاختبارات.
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المصدر : الخليج 365
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