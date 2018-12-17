عقاريون: غرامات رسوم الأراضي البيضاء حافز لتطويرها وتوفيرها

محمد بن مسعود - الدمام - للاستفادة منها في مواجهة تنامي الطلب السكاني وقوائم الانتظار

شدد مختصون عقاريون، على ضرورة الحزم في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفرض الجزاءات والغرامات النظامية التي تجعل لهذه الأراضي قيمة مضافة في كل العمليات العقارية؛ مشيرين إلى أن هذا البرنامج لا يتحمل مخالفته من واقع الدور التنموي الكبير والمهم الذي تبذله وزارة الإسكان في استيعاب هذه الأراضي في الخريطة السكنية وتوفير معروض يواكب الطلب.

وطالب المختصون بعدم التساهل في إيقاع العقوبات لمواكبة التطور الذي يحدث في مشاريع (الإسكان) وإنعاش السوق العقاري الذي له دور ووزن اقتصادي كبير؛ مما يجعل مثل هذه الإجراءات ذات أهمية عالية في الحفاظ على توازن القطاع، وتحقيق أهدافه على المدى القريب والبعيد على السواء.

وقال المطور العقاري حسن القحطاني: إن وزارة الإسكان بذلت جهوداً مقدرة في تطوير البنية التحتية في كثير من الأراضي؛ الأمر الذي يسهم في توفير معروض يقلص من الفجوة مع الطلب، وبصورة عامة نجح برنامج الرسوم في استيعاب كثير من تلك الأراضي ومنحها قيمة مضافة لصالح التطوير العقاري، وإنشاء مشاريع سكنية لصالح المستفيدين.

وأضاف القحطاني أن توجه الوزارة في هذا الصدد؛ يعكس دوراً إيجابياً فاعلاً ومؤثراً على جميع عمليات القطاع العقاري، قياساً بوفرة الأراضي التي لا تزال خارج نطاق التطوير، فيما يمكن الاستفادة منها في مواجهة تنامي الطلب السكني وقوائم الانتظار التي تحتاج إلى مزيد من مشاريع الإسكان في مختلف مناطق المملكة؛ مبيناً أن الحزم في تطبيق الجزاءات وفقاً لهذا البرنامج مطلوب؛ لأنه يعمل على تسريع الاستفادة منها؛ حيث نجح البرنامج حتى الآن في تحفيز العديد من الملّاك لتطوير أراضيهم، كما أنه منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة؛ وأدى ذلك إلى زيادة المعروض من الأراضي التي يمكن من خلالها توفير الأراضي السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة.

من جهته، قال المطور العقاري بندر الحمود: إن تكامل أدوات برنامج الأراضي البيضاء، له أهمية قصوى في تفعيل البرنامج وتحقيق أهدافه؛ فالغاية وإن لم تكن تحصيل الرسوم وإنما وفرة الأراضي القابلة للتطوير وبناء المشاريع السكنية؛ إلا أن الإيرادات التي يتم تحصيلها ليست بسيطة، ويتم توظيفها لصالح المشاريع السكنية؛ بحيث لا تبقى خيارات أمام الملاك سوى تطويرها وجعلها جزءاً من المشاريع التي يجري تنفيذها، وفي ذلك صالح الجميع.

وأشار "الحمود" إلى أن توفير المرافق والخدمات العامة والبنية التحتية لكامل تلك الأراضي من عائدات الرسوم؛ أمر جيد ويصب في صالح تسريع الإنشاءات ووضع الجميع أمام الأمر الواقع بتطوير الأراضي غير المستغلة، وقد تم قبل فترة الإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليون ريال من تلك الإيرادات؛ من أجل بناء المرافق والخدمات العامة لمشروع إسكان العيينة؛ وذلك يشجع على الاستمرار في الضغط باتجاه تطوير الأراضي وتوفير مصادر لتمويل إنشائها من غير ما هو مخصص لها من ميزانية بطرف الوزارة؛ وذلك يؤدي في النهاية إلى استمرار أعمال الإنشاءات واستيعاب مزيد من الأراض في الخريطة السكنية.