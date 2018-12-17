"أحضان تركيا وإيران ملاذ آمن" .. هذه خلاصة خطاب تميم الأخير

محمد بن مسعود - الدمام - في الواجهة كلمة الجبير وتغريدة "ابن أحمد" .. إنه يدفع بلاده إلى الهاوية

جدّد أمير قطر تميم بن حمد؛ رفض بلاده الاستجابة لمطلب دول المقاطعة؛ مواصلاً ارتماءه في أحضان تركيا وإيران، وقال في كلمةٍ له بمنتدى الدوحة: "إن موقف بلاده لم يتغيّر من الأزمة الخليجية التي تشهدها قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، مؤكداً أهمية الحوار".

وكان وزير خارجية المملكة عادل الجبير؛ قد أكّد خلال المؤتمر الصحفي، في ختام القمة الخليجية التي أُقيمت أخيراً بالرياض التي تخلف أمير قطر عن حضورها، أن الشروط التي وضعتها الدول الرافضة لدور قطر هي شروط منطقية ولا يمكن التراجع عنها.

وأعاد "الجبير"؛ تأكيد موقف الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من قطر، بالقول إن "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس"، مضيفاً: "ونحن ننتظر من قطر تبني السياسات المطلوبة لكي نتعامل معهم".

وأوضح أن "الموقف من قطر جاء لدفعها إلى تغيير سياساتها"، مشدّداً على أن "دول الخليج أسرة واحدة، وأيّ خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي".

من جانب آخر، علّق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، أن قطر تدعو إلى الحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو إلى الاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر، وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون"؛ وذلك في تعليق على الكلمة التي ألقاها تميم بن حمد؛ في منتدى الدوحة.

يُذكر أن مخططات قطر العدائية ضدّ أمتها العربية غير المبررة، وإستراتيجية تعاملها مع دول الخليج، دعت كلاً من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، في الخامس من يونيو 2017م، إلى إعلان موقف موحد منها، وذلك في بيانات متزامنة.

وأعلنت الدول الأربع التي تتهم قطر بدعم الإرهاب وتمويله، إغلاق المنافذ الحدودية مع الدوحة، إلى جانب وقف مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات دعم الشرعية في اليمن، وأمرت رعاياها بالعودة من قطر، وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها؛ فيما ساندت الدول الأربع دولاً أخرى أزعجها التاريخ القطري المليء بالإرهاب والتدخل السافر في شؤون الغير، إذ سارعت دول: اليمن، وليبيا، وجزر المالديف، وجزر القمر، إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.