المعرض السعودي للسيارات 2018 يفتح أبوابه للزوار بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر 5 أيام ويتضمن عروضاً خاصة للعلامات التجارية الرائدة

افتتح أمين عام غرفة جدة، حسن دحلان، أمس الأحد، فعاليات الدورة الأربعين لمعرض السعودية الدولي للسيارات في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكوريا والوكالات المحلية.

ويستمر المعرض حتى 20 ديسمبر الجاري، ويتضمن العديدَ من العروض المختلفة، من ضمنهم عروض خاصة للعلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال السيارات والدراجات النارية.

وقام أمين عام "غرفة جدة" بجولة تفقدية لأجنحة المعرض، واستمع إلى شرح من القائمين على كبريات الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حول أبرز مستجدات قطاع صناعة السيارات على مستوى المنطقة والعالم وما تطرحه شركاتهم من أحدث طرز السيارات في دورته الحالية، ويأتي إطلاق بعضها للمرة الأولى.

وأعرب دحلان عن ارتياحه للتطور الكبير الذي وصل إليه "معرض السعودية الدولي للسيارات" والذي استطاع من خلال نجاحاته المتواصلة خلال الأربعين عاماً السابقة، أن يرسخ مكانته كواحد من أهم وأكبر معارض السيارات على مستوى المنطقة، مع حرص الشركات العالمية والمحلية على المشاركة فيه والكشف عن طرزها الجديدة من خلاله.

ويشهد الحدث عرض مجموعة واسعة من المركبات التجارية ووسائل النقل العام؛ ليتيح الفرصة للتجار ورجال الأعمال والمستوردين والموزعين والمهتمين وأحدث ما توصل إليه هذا القطاع وسط توقعات أن يتجاوز عدد زوار المعرض 100 ألف زائر من عشاق السيارات المهتمين بكل جديد.

ولقي جناح مرور جدة، الراعي للمعرض إقبالاً كبيراً من قِبَل زوار معرض السعودية الدولي للسيارات؛ حيث يتميز الجناح بتقديم توعية مكثفة للزوار بالسلامة المرورية وأنظمة المرور وقواعد السير على الطريق.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الأعمال الاجتماعية لإدارة المرور، والتي تنعكس بآثار إيجابية على الوعي العام والسلامة.

ويقدم معرض السعودية الدولي للسيارات هذا العام لزواره، فعاليات مثيرة للاهتمام، تشمل القيادة البهلوانية الاستعراضية، وفعاليات سباق السيارات "الدريفت"، وتجربة الطرق الوعرة ومناطق البيع بالتجزئة.