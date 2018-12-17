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انت الان تتابع لمواجهة "الوحوش الصينية".. "أبل" تستعين بالغريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية عديدة، عن أن شركة "أبل" الأمريكية قررت الاستعانة بواحدة من أقوى منافسيها؛ من أجل مواجهة غزو "الوحوش الصينية"؛ بحسب التقارير.
وقالت شبكة "زد نت" التقنية المتخصصة: إن "أبل" قررت لأول مرة التعاون مع غريمتها "سامسونج" الكورية الجنوبية؛ لمواجهة اكتساح الشركات الصينية مثل "هواوي" و"وان بلس" و"تشاومي" لسوق الهواتف الذكية.
وستتعاون "أبل" و"سامسونج" من أجل إنتاج هاتف ذكي جديد متطور وبسعر منافس؛ ليُنهيا عصراً طويلاً من المنافسة فيما بينهما، والتي وصلت إلى حد الملاحقات القضائية بشأن براءات الاختراع.
وسيتضمن الهاتف الجديد أجزاء من آيفون، مع بعض التفاصيل الخاصة بسامسونج؛ من أجل تقديم هاتف ذي جودة عالية وسعر زهيد.
وسيعتمد هاتف أبل وسامسونج المشترك، على شاشات جديدة من الشركة الكورية الجنوبية، والتي سيطلق عليها اسم "واي أوكتا".
وتتميز شاشات سامسونج الجديدة بأنها أكثر نحافة وأخف وزناً وأرخص ثمناً من شاشات "أوليد" الحالية التي تعتمد عليها أبل في هواتف "آيفون" الخاصة بها.
لمواجهة "الوحوش الصينية".. "أبل" تستعين بالغريمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
كشفت تقارير صحفية عديدة، عن أن شركة "أبل" الأمريكية قررت الاستعانة بواحدة من أقوى منافسيها؛ من أجل مواجهة غزو "الوحوش الصينية"؛ بحسب التقارير.
وقالت شبكة "زد نت" التقنية المتخصصة: إن "أبل" قررت لأول مرة التعاون مع غريمتها "سامسونج" الكورية الجنوبية؛ لمواجهة اكتساح الشركات الصينية مثل "هواوي" و"وان بلس" و"تشاومي" لسوق الهواتف الذكية.
وستتعاون "أبل" و"سامسونج" من أجل إنتاج هاتف ذكي جديد متطور وبسعر منافس؛ ليُنهيا عصراً طويلاً من المنافسة فيما بينهما، والتي وصلت إلى حد الملاحقات القضائية بشأن براءات الاختراع.
وسيتضمن الهاتف الجديد أجزاء من آيفون، مع بعض التفاصيل الخاصة بسامسونج؛ من أجل تقديم هاتف ذي جودة عالية وسعر زهيد.
وسيعتمد هاتف أبل وسامسونج المشترك، على شاشات جديدة من الشركة الكورية الجنوبية، والتي سيطلق عليها اسم "واي أوكتا".
وتتميز شاشات سامسونج الجديدة بأنها أكثر نحافة وأخف وزناً وأرخص ثمناً من شاشات "أوليد" الحالية التي تعتمد عليها أبل في هواتف "آيفون" الخاصة بها.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
10:53 AM
لم يكشفا بعدُ عن التوقيت المتوقع لطرح الهاتف المفاجأة
كشفت تقارير صحفية عديدة، عن أن شركة "أبل" الأمريكية قررت الاستعانة بواحدة من أقوى منافسيها؛ من أجل مواجهة غزو "الوحوش الصينية"؛ بحسب التقارير.
وقالت شبكة "زد نت" التقنية المتخصصة: إن "أبل" قررت لأول مرة التعاون مع غريمتها "سامسونج" الكورية الجنوبية؛ لمواجهة اكتساح الشركات الصينية مثل "هواوي" و"وان بلس" و"تشاومي" لسوق الهواتف الذكية.
وستتعاون "أبل" و"سامسونج" من أجل إنتاج هاتف ذكي جديد متطور وبسعر منافس؛ ليُنهيا عصراً طويلاً من المنافسة فيما بينهما، والتي وصلت إلى حد الملاحقات القضائية بشأن براءات الاختراع.
وسيتضمن الهاتف الجديد أجزاء من آيفون، مع بعض التفاصيل الخاصة بسامسونج؛ من أجل تقديم هاتف ذي جودة عالية وسعر زهيد.
وسيعتمد هاتف أبل وسامسونج المشترك، على شاشات جديدة من الشركة الكورية الجنوبية، والتي سيطلق عليها اسم "واي أوكتا".
وتتميز شاشات سامسونج الجديدة بأنها أكثر نحافة وأخف وزناً وأرخص ثمناً من شاشات "أوليد" الحالية التي تعتمد عليها أبل في هواتف "آيفون" الخاصة بها.
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المصدر : الخليج 365
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