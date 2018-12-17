"صلة مخيفة".. مشروبات الطاقة والأمراض القاتلة

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حذّر أخصائيون من مخاطر كبيرة لمشروبات الطاقة على صحة الإنسان؛ لافتين إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على أداء القلب، وترفع من احتمالات الإصابة بالسكتة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن جمعية القلب البريطانية؛ فإن تناول مشروب طاقة لمرة واحدة فقط في اليوم، يمكن أن يزيد من حالة عدم انتظام ضربات القلب؛ مما يرفع من خطر السكتة الدماغية بمعدل خمسة أضعاف.
ووفقاً لـ"ترودي لوبانت"، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "عدم انتظام ضربات القلب"؛ فإن المنشطات الموجودة في الكافيين تحفّز ضربات القلب؛ مضيفاً: "يمكن أن يتناول الشخص عدداً كبيراً من فناجين القهوة؛ إلا أن مشروبات الطاقة تنطوي على مخاطر عالية جداً".
ويُرجع أطباء ارتباط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بتراجع أداء القلب إلى زيادة كمية الكالسيوم التي تطلق داخل خلايا القلب؛ مما يعطل الإيقاع الكهربائي، حسب "سكاي نيوز".
ويوضح الباحث في أمراض القلب من مستشفى جامعة نيس الفرنسية، البروفيسور ميلو دانيال دريسي، هذه النقطة قائلاً: "يمكن أن يتسبب ذلك في عدم انتظام ضربات القلب؛ فضلاً عن تأثيرات ذلك على قدرة القلب في استخدام الأكسجين".
من جانبه، أشار البروفيسور نيكولاس لينكر، من الجمعية البريطانية لأمراض القلب، إلى "أن الأشخاص الحساسين للكافيين، يمثل لهم تناول مشروب واحد للطاقة مصدر مشكلة في إيقاع القلب".
"صلة مخيفة".. مشروبات الطاقة والأمراض القاتلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
حذّر أخصائيون من مخاطر كبيرة لمشروبات الطاقة على صحة الإنسان؛ لافتين إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على أداء القلب، وترفع من احتمالات الإصابة بالسكتة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن جمعية القلب البريطانية؛ فإن تناول مشروب طاقة لمرة واحدة فقط في اليوم، يمكن أن يزيد من حالة عدم انتظام ضربات القلب؛ مما يرفع من خطر السكتة الدماغية بمعدل خمسة أضعاف.
ووفقاً لـ"ترودي لوبانت"، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "عدم انتظام ضربات القلب"؛ فإن المنشطات الموجودة في الكافيين تحفّز ضربات القلب؛ مضيفاً: "يمكن أن يتناول الشخص عدداً كبيراً من فناجين القهوة؛ إلا أن مشروبات الطاقة تنطوي على مخاطر عالية جداً".
ويُرجع أطباء ارتباط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بتراجع أداء القلب إلى زيادة كمية الكالسيوم التي تطلق داخل خلايا القلب؛ مما يعطل الإيقاع الكهربائي، حسب "سكاي نيوز".
ويوضح الباحث في أمراض القلب من مستشفى جامعة نيس الفرنسية، البروفيسور ميلو دانيال دريسي، هذه النقطة قائلاً: "يمكن أن يتسبب ذلك في عدم انتظام ضربات القلب؛ فضلاً عن تأثيرات ذلك على قدرة القلب في استخدام الأكسجين".
من جانبه، أشار البروفيسور نيكولاس لينكر، من الجمعية البريطانية لأمراض القلب، إلى "أن الأشخاص الحساسين للكافيين، يمثل لهم تناول مشروب واحد للطاقة مصدر مشكلة في إيقاع القلب".
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
10:51 AM
ترفع من خطر السكتة الدماغية بمعدل خمسة أضعاف
حذّر أخصائيون من مخاطر كبيرة لمشروبات الطاقة على صحة الإنسان؛ لافتين إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على أداء القلب، وترفع من احتمالات الإصابة بالسكتة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن جمعية القلب البريطانية؛ فإن تناول مشروب طاقة لمرة واحدة فقط في اليوم، يمكن أن يزيد من حالة عدم انتظام ضربات القلب؛ مما يرفع من خطر السكتة الدماغية بمعدل خمسة أضعاف.
ووفقاً لـ"ترودي لوبانت"، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "عدم انتظام ضربات القلب"؛ فإن المنشطات الموجودة في الكافيين تحفّز ضربات القلب؛ مضيفاً: "يمكن أن يتناول الشخص عدداً كبيراً من فناجين القهوة؛ إلا أن مشروبات الطاقة تنطوي على مخاطر عالية جداً".
ويُرجع أطباء ارتباط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بتراجع أداء القلب إلى زيادة كمية الكالسيوم التي تطلق داخل خلايا القلب؛ مما يعطل الإيقاع الكهربائي، حسب "سكاي نيوز".
ويوضح الباحث في أمراض القلب من مستشفى جامعة نيس الفرنسية، البروفيسور ميلو دانيال دريسي، هذه النقطة قائلاً: "يمكن أن يتسبب ذلك في عدم انتظام ضربات القلب؛ فضلاً عن تأثيرات ذلك على قدرة القلب في استخدام الأكسجين".
من جانبه، أشار البروفيسور نيكولاس لينكر، من الجمعية البريطانية لأمراض القلب، إلى "أن الأشخاص الحساسين للكافيين، يمثل لهم تناول مشروب واحد للطاقة مصدر مشكلة في إيقاع القلب".
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المصدر : الخليج 365
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