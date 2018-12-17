13 عاماً من المعاناة.. جراحة تُنهي آلام مريضة في بيشة مع الجنف

محمد بن مسعود - الدمام - تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالتها وغادرت المستشفى بصحة جيدة

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، في إنهاء معاناة مريضة نتيجة إصابتها بانحناء في العمود الفقري "الجنف" تَسَبّب طوال الـ13 سنة الماضية في تعرضها لتشوهات في الأقدام واليدين وأنحاء في العمود الفقري مع اضطراب المشي لديها.

وأوضحت "صحة بيشة" قائلة: قرر الفريق المعالج بعد الكشف على المريضة واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، إجراء عملية جراحية تم خلالها تصحيح العمود الفقري والتثبيت من الفقرة الصدرية الثانية إلى الفقرة القطنية الثالثة.

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة المريضة، وغادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبلقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً، وتتوفر به كل التخصصات الطبية.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.