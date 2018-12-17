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علّق الإعلامي المصري، عمرو أديب، ساخراً من خطاب أمير قطر الذي ألقاه في منتدى الدوحة؛ حيث ذكر أن "قطر لا تتدخل في شؤون الغير، وأن قطر لا تعتدي على أحد"، وهو الذي قام بدعوة وزيريْ خارجية إيران وتركيا للمنتدى لمهاجمة السعودية.
وقال "أديب" عبر برنامجه التلفزيوني الذي يقدمه على قناة "MBC مصر" رداً على ما كرره أمير قطر من كلمات تنفي اعتداء قطر وتدخّلها في شؤون الغير وكأنها تميمة: "ألقى أمير قطر خطبة عصماء قال فيها أو المهم فيها؛ أن قطر لا تتدخل في شؤون الغير، وأن قطر لا تعتدي على أحد؛ يعني ملخص الخطاب الطويل أن قطر لا تتدخل ولا تعتدي على أحد، طيب لما تعمل مؤتمر وتروح تجيب اثنين بيكرهوا العالم العربي عمى، يعني جايب وزير خارجية إيران ووزير خارجية تركيا، ده معناه إيه؟ والاثنين قعدوا عملوا إيه؟ بتاع إيران هاجم السعودية، وبتاع تركيا هاجم السعودية..".
وتابع قائلاً إن الوزير التركي "قرر أن يطلق تصريحات عن الجريمة بتاعة خاشقجي في الدوحة، وبتاع إيران قرر أن ينتقد السياسات بتاعة المملكة العربية السعودية في الدوحة، هو ده اللي مبتعتديش على أحد؟ مفيش حد عربي عرفت تجيبه؟".
وأضاف: "وبعدين بيقول لك ما بنتدخلش!! ما بنتدخلش إزاي؟! والشغل إلى عملته الجزيرة ده كل يوم إيه؟ والشغل إلى معمول في ليبيا ده إيه؟ والشغل المعمول في اليمن ده إيه..".
تميمة "تميم" تُدخله في دائرة سخرية عمرو أديب: مفيش عربي عرفت تجيبه؟!حامد العلي الخليج 365 2018-12-17
علّق الإعلامي المصري، عمرو أديب، ساخراً من خطاب أمير قطر الذي ألقاه في منتدى الدوحة؛ حيث ذكر أن "قطر لا تتدخل في شؤون الغير، وأن قطر لا تعتدي على أحد"، وهو الذي قام بدعوة وزيريْ خارجية إيران وتركيا للمنتدى لمهاجمة السعودية.
وقال "أديب" عبر برنامجه التلفزيوني الذي يقدمه على قناة "MBC مصر" رداً على ما كرره أمير قطر من كلمات تنفي اعتداء قطر وتدخّلها في شؤون الغير وكأنها تميمة: "ألقى أمير قطر خطبة عصماء قال فيها أو المهم فيها؛ أن قطر لا تتدخل في شؤون الغير، وأن قطر لا تعتدي على أحد؛ يعني ملخص الخطاب الطويل أن قطر لا تتدخل ولا تعتدي على أحد، طيب لما تعمل مؤتمر وتروح تجيب اثنين بيكرهوا العالم العربي عمى، يعني جايب وزير خارجية إيران ووزير خارجية تركيا، ده معناه إيه؟ والاثنين قعدوا عملوا إيه؟ بتاع إيران هاجم السعودية، وبتاع تركيا هاجم السعودية..".
وتابع قائلاً إن الوزير التركي "قرر أن يطلق تصريحات عن الجريمة بتاعة خاشقجي في الدوحة، وبتاع إيران قرر أن ينتقد السياسات بتاعة المملكة العربية السعودية في الدوحة، هو ده اللي مبتعتديش على أحد؟ مفيش حد عربي عرفت تجيبه؟".
وأضاف: "وبعدين بيقول لك ما بنتدخلش!! ما بنتدخلش إزاي؟! والشغل إلى عملته الجزيرة ده كل يوم إيه؟ والشغل إلى معمول في ليبيا ده إيه؟ والشغل المعمول في اليمن ده إيه..".
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
10:24 AM
رداً على دعوته وزيريْ خارجية إيران وتركيا إلى الدوحة ومهاجمتهما السعودية منها
علّق الإعلامي المصري، عمرو أديب، ساخراً من خطاب أمير قطر الذي ألقاه في منتدى الدوحة؛ حيث ذكر أن "قطر لا تتدخل في شؤون الغير، وأن قطر لا تعتدي على أحد"، وهو الذي قام بدعوة وزيريْ خارجية إيران وتركيا للمنتدى لمهاجمة السعودية.
وقال "أديب" عبر برنامجه التلفزيوني الذي يقدمه على قناة "MBC مصر" رداً على ما كرره أمير قطر من كلمات تنفي اعتداء قطر وتدخّلها في شؤون الغير وكأنها تميمة: "ألقى أمير قطر خطبة عصماء قال فيها أو المهم فيها؛ أن قطر لا تتدخل في شؤون الغير، وأن قطر لا تعتدي على أحد؛ يعني ملخص الخطاب الطويل أن قطر لا تتدخل ولا تعتدي على أحد، طيب لما تعمل مؤتمر وتروح تجيب اثنين بيكرهوا العالم العربي عمى، يعني جايب وزير خارجية إيران ووزير خارجية تركيا، ده معناه إيه؟ والاثنين قعدوا عملوا إيه؟ بتاع إيران هاجم السعودية، وبتاع تركيا هاجم السعودية..".
وتابع قائلاً إن الوزير التركي "قرر أن يطلق تصريحات عن الجريمة بتاعة خاشقجي في الدوحة، وبتاع إيران قرر أن ينتقد السياسات بتاعة المملكة العربية السعودية في الدوحة، هو ده اللي مبتعتديش على أحد؟ مفيش حد عربي عرفت تجيبه؟".
وأضاف: "وبعدين بيقول لك ما بنتدخلش!! ما بنتدخلش إزاي؟! والشغل إلى عملته الجزيرة ده كل يوم إيه؟ والشغل إلى معمول في ليبيا ده إيه؟ والشغل المعمول في اليمن ده إيه..".
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المصدر : الخليج 365
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