الاختبارات في المدينة .. خطة مرورية ودوريتان لتأمين توصيل الطلاب

محمد بن مسعود - الدمام - انتشار كبير عند المدارس والجامعات لتسيير الحركة المرورية بانسيابية

شرعت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، في تنفيذ خطتها المرورية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، التي شملت الجانب التنظيمي بتوزيع الضباط والأفراد الميدانيين كافة، وانتشار الدوريات الرسمية والسرية والدرّاجات الآلية بجميع محافظات المنطقة على المحاور الرئيسة والتقاطعات والميادين، وتكثيف الوجود المروري عند المدارس والجامعات لتسيير الحركة المرورية بانسيابية تامة منذ ساعات الصباح الباكر؛ لتسهيل وصول الطلاب إلى أماكن اختباراتهم بكل يسرٍ وسهولة.

وركّزت الخطة على الجانب الضبطي برصد المخالفات المؤثرة في السلامة العامة ومنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة ومتابعة حافلات النقل المدرسي والتعامل مع أيّ سلوكيات خاطئة وتطبيق النظام بحق مرتكبيها.

وتمّ تخصيص دوريتيْن من قِبل المرور لنقل الطلاب إلى مدارسهم في حال تعطل مركباتهم أو في حال تعرُّضها لأيّ طارئ - لا سمح الله - لأداء اختباراتهم في الوقت المحدّد.

وأكّدت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، أنه لم يسجل أيُّ حادث مروري، ولله الحمد، في أول أيام الاختبارات.