محافظ يدمة يتفقد الاختبارات ويؤكد تهيئة الظروف المناسبة

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قام محافظ يدمة "موفق بن عبدالهادي العنزي"، اليوم، بزيارة عدد من المدارس التعليمية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة سير الاختبارات، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة سعد بن غريب آل فطيح.
واطمأن "العنزي" خلال الزيارة على انتظام الطلاب وسير أعمال اللجان؛ داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد في الاختبارات.
وأكد "آل فطيح" انسيابية الاختبارات وانطلاقتها بكل يسر وسهولة، وسط انتظام الطلاب في اختباراتهم، مع تهيئة الظروف المناسبة والمناخ الملائم في المدرسة؛ بما يضمن سلامة الاختبارات.
وفي نهاية الجولة، قدّم محافظ يدمة شكره وتقديره لمكتب يدمة والمدارس التابعة له؛ وذلك نظير الجهود المميزة التي بُذلت في الإعداد والمتابعة لأعمال اختبارات نهاية هذا العام الدراسي الأول.
محافظ يدمة يتفقد الاختبارات ويؤكد تهيئة الظروف المناسبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
قام محافظ يدمة "موفق بن عبدالهادي العنزي"، اليوم، بزيارة عدد من المدارس التعليمية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة سير الاختبارات، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة سعد بن غريب آل فطيح.
واطمأن "العنزي" خلال الزيارة على انتظام الطلاب وسير أعمال اللجان؛ داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد في الاختبارات.
وأكد "آل فطيح" انسيابية الاختبارات وانطلاقتها بكل يسر وسهولة، وسط انتظام الطلاب في اختباراتهم، مع تهيئة الظروف المناسبة والمناخ الملائم في المدرسة؛ بما يضمن سلامة الاختبارات.
وفي نهاية الجولة، قدّم محافظ يدمة شكره وتقديره لمكتب يدمة والمدارس التابعة له؛ وذلك نظير الجهود المميزة التي بُذلت في الإعداد والمتابعة لأعمال اختبارات نهاية هذا العام الدراسي الأول.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
10:03 AM
قدّم شكره وتقديره لمكتب التعليم وذلك نظير الجهود المميزة التي بذلت
قام محافظ يدمة "موفق بن عبدالهادي العنزي"، اليوم، بزيارة عدد من المدارس التعليمية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة سير الاختبارات، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة سعد بن غريب آل فطيح.
واطمأن "العنزي" خلال الزيارة على انتظام الطلاب وسير أعمال اللجان؛ داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد في الاختبارات.
وأكد "آل فطيح" انسيابية الاختبارات وانطلاقتها بكل يسر وسهولة، وسط انتظام الطلاب في اختباراتهم، مع تهيئة الظروف المناسبة والمناخ الملائم في المدرسة؛ بما يضمن سلامة الاختبارات.
وفي نهاية الجولة، قدّم محافظ يدمة شكره وتقديره لمكتب يدمة والمدارس التابعة له؛ وذلك نظير الجهود المميزة التي بُذلت في الإعداد والمتابعة لأعمال اختبارات نهاية هذا العام الدراسي الأول.
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المصدر : الخليج 365
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