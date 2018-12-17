"نريد الردع" .. تغريدات مُسيئة تدفع بلدية بجازان إلى تقديم شكوى رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - اتهموها بحظرهم وعدم تلقي ملاحظاتهم واستفساراتهم وهو ما قامت بنفيه

قامت إحدى البلديات بمنطقة جازان، بتقديم شكوى رسمية بعد إساءة واتهامات تلقتها البلدية من مغرّدين في "تويتر".

في التفاصيل، أن عدداً من المغرّدين عبر "تويتر" نشروا عدة تغريدات مُسيئة لإحدى البلديات، اتهموا فيها البلدية بحظرهم وعدم تلقي ملاحظاتهم واستفساراتهم، وهذا ما نفته البلدية.

وتقدمت البلدية بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بمحاسبة المسيئين، بعد تغريداتهم المُسيئة والكيدية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، بحسب الشكوى التي حصلت "الخليج 365"، على نسخة منها.