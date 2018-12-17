"تمديد تعيين".. "السند" يشكر القيادة على الثقة الملكية

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رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خالص شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة تمديد تعيينه رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ سائلاً الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، حفظهم الله.
وعبّر الدكتور "السند" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وقال: "لا شك أن ثقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيكون لها بالغ الأثر في بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن وهذا الجهاز المبارك الذي يعد صرحاً كبيراً من صروح الخير ونشر الفضيلة في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.
واختتم تصريحه بالدعاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن يجزل الله لهما الأجر والمثوبة، وأن يطيل عمرهما على الطاعة والإيمان، وأن ينصر بهما دينه، وأن يُعلي بهما كلمته؛ مثمناً هذه الثقة الملكية الغالية التي عدها وسام شرف يعتز به.
"تمديد تعيين".. "السند" يشكر القيادة على الثقة الملكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خالص شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة تمديد تعيينه رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ سائلاً الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، حفظهم الله.
وعبّر الدكتور "السند" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وقال: "لا شك أن ثقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيكون لها بالغ الأثر في بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن وهذا الجهاز المبارك الذي يعد صرحاً كبيراً من صروح الخير ونشر الفضيلة في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.
واختتم تصريحه بالدعاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن يجزل الله لهما الأجر والمثوبة، وأن يطيل عمرهما على الطاعة والإيمان، وأن ينصر بهما دينه، وأن يُعلي بهما كلمته؛ مثمناً هذه الثقة الملكية الغالية التي عدها وسام شرف يعتز به.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:57 AM
عدّها وسام شرف ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء
رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، خالص شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة تمديد تعيينه رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ سائلاً الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، حفظهم الله.
وعبّر الدكتور "السند" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وقال: "لا شك أن ثقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيكون لها بالغ الأثر في بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن وهذا الجهاز المبارك الذي يعد صرحاً كبيراً من صروح الخير ونشر الفضيلة في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.
واختتم تصريحه بالدعاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن يجزل الله لهما الأجر والمثوبة، وأن يطيل عمرهما على الطاعة والإيمان، وأن ينصر بهما دينه، وأن يُعلي بهما كلمته؛ مثمناً هذه الثقة الملكية الغالية التي عدها وسام شرف يعتز به.
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المصدر : الخليج 365
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