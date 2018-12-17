"مدني حائل" يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة الساعات القادمة

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حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة بناءً على ما ورد من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بحالة عدم استقرار يصحبها هطول أمطار رعدية قد تُصحَب بزخات من البرد مع نشاط في الرياح التي يُتوقع أن تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة 12 من مساء هذا اليوم الاثنين، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساءً.
ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع بن عليان الحربي، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله؛ سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.
"مدني حائل" يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة الساعات القادمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-17
حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة بناءً على ما ورد من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بحالة عدم استقرار يصحبها هطول أمطار رعدية قد تُصحَب بزخات من البرد مع نشاط في الرياح التي يُتوقع أن تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة 12 من مساء هذا اليوم الاثنين، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساءً.
ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع بن عليان الحربي، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله؛ سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:54 AM
دعا إلى أخذ الحيطة واتباع السبل الآمنة والابتعاد عن بطون الأودية
حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة بناءً على ما ورد من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بحالة عدم استقرار يصحبها هطول أمطار رعدية قد تُصحَب بزخات من البرد مع نشاط في الرياح التي يُتوقع أن تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة 12 من مساء هذا اليوم الاثنين، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساءً.
ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع بن عليان الحربي، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله؛ سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.
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المصدر : الخليج 365
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