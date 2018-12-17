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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر. وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى إعلان الجمهورية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-17 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر. وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. 17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440 09:45 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إيسوفو محمدو؛ رئيس جمهورية النيجر. وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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المصدر : الخليج 365