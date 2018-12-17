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انت الان تتابع "التليدي" عن قرار "الشيوخ الأمريكي": فاشل رفضه "النواب" .. وهؤلاء وراءه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكّد المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي؛ أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي؛ قرار فاشل ورمزي فقط مرفوض من مجلس النواب، مشيراً إلى أن مَن يقف وراء هذا القرار تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران.
وقال "التليدي"؛ في تدوينات له عبر حسابه على "تويتر": "هذا النوع من القرارات يعتبر رمزياً فقط؛ لأنه يجب أن يتم تمريره في مجلس النواب الذي رفض حتى أن يناقشه، كما أن الرئيس الأمريكي يملك ممارسة حق الفيتو ضد القرار حتى في حال تم تمريره في مجلس النواب".
وتابع: "مَن يقف خلف هذا القرار هي تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران استغلت قضية خاشقجي؛ لاستهداف السعودية وسمو ولي العهد، لكنهم -كالعادة- فشلوا وفشل قرارهم برفض قاطع من مجلس النواب لمناقشته".
وأضاف في تدويناته: "أعتقد أن هذا القرار رغم عدم أهميته إلا أنه نبّهنا لأمر في غاية الأهمية، وهو أنه لا تكفي المراهنة على العلاقات التاريخية مع أمريكا، والتركيز فقط على دائرة الحكم في واشنطن؛ بل يجب أن يكون لدينا لوبي سعودي نشط وقوي يهتم بدوائر الكونغرس المتفرعة والمتشابكة في المصالح والولاءات".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد صرّح بأن المملكة العربية السعودية تستنكر الموقف الذي صدر أخيراً عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخُّلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطول دور السعودية على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.
"التليدي" عن قرار "الشيوخ الأمريكي": فاشل رفضه "النواب" .. وهؤلاء وراءهمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-12-17
أكّد المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي؛ أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي؛ قرار فاشل ورمزي فقط مرفوض من مجلس النواب، مشيراً إلى أن مَن يقف وراء هذا القرار تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران.
وقال "التليدي"؛ في تدوينات له عبر حسابه على "تويتر": "هذا النوع من القرارات يعتبر رمزياً فقط؛ لأنه يجب أن يتم تمريره في مجلس النواب الذي رفض حتى أن يناقشه، كما أن الرئيس الأمريكي يملك ممارسة حق الفيتو ضد القرار حتى في حال تم تمريره في مجلس النواب".
وتابع: "مَن يقف خلف هذا القرار هي تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران استغلت قضية خاشقجي؛ لاستهداف السعودية وسمو ولي العهد، لكنهم -كالعادة- فشلوا وفشل قرارهم برفض قاطع من مجلس النواب لمناقشته".
وأضاف في تدويناته: "أعتقد أن هذا القرار رغم عدم أهميته إلا أنه نبّهنا لأمر في غاية الأهمية، وهو أنه لا تكفي المراهنة على العلاقات التاريخية مع أمريكا، والتركيز فقط على دائرة الحكم في واشنطن؛ بل يجب أن يكون لدينا لوبي سعودي نشط وقوي يهتم بدوائر الكونغرس المتفرعة والمتشابكة في المصالح والولاءات".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد صرّح بأن المملكة العربية السعودية تستنكر الموقف الذي صدر أخيراً عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخُّلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطول دور السعودية على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:40 AM
قال: نبّهنا لأمر في غاية الأهمية و"ترامب" يملك حق "الفيتو" ضدّه حتى حال تمريره
أكّد المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي؛ أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي؛ قرار فاشل ورمزي فقط مرفوض من مجلس النواب، مشيراً إلى أن مَن يقف وراء هذا القرار تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران.
وقال "التليدي"؛ في تدوينات له عبر حسابه على "تويتر": "هذا النوع من القرارات يعتبر رمزياً فقط؛ لأنه يجب أن يتم تمريره في مجلس النواب الذي رفض حتى أن يناقشه، كما أن الرئيس الأمريكي يملك ممارسة حق الفيتو ضد القرار حتى في حال تم تمريره في مجلس النواب".
وتابع: "مَن يقف خلف هذا القرار هي تيارات في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين مدعومة من لوبي قطري وتركي وتيارات أخرى من الديمقراطيين تتعاطف مع إيران استغلت قضية خاشقجي؛ لاستهداف السعودية وسمو ولي العهد، لكنهم -كالعادة- فشلوا وفشل قرارهم برفض قاطع من مجلس النواب لمناقشته".
وأضاف في تدويناته: "أعتقد أن هذا القرار رغم عدم أهميته إلا أنه نبّهنا لأمر في غاية الأهمية، وهو أنه لا تكفي المراهنة على العلاقات التاريخية مع أمريكا، والتركيز فقط على دائرة الحكم في واشنطن؛ بل يجب أن يكون لدينا لوبي سعودي نشط وقوي يهتم بدوائر الكونغرس المتفرعة والمتشابكة في المصالح والولاءات".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد صرّح بأن المملكة العربية السعودية تستنكر الموقف الذي صدر أخيراً عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخُّلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطول دور السعودية على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.
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المصدر : الخليج 365
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