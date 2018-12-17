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انت الان تتابع احذر "الإيموجي" .. عندما ترسله سيتعقبك هؤلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وسيلة جديدة لجأ إليها المعلنون على الإنترنت بعد أن توصلوا إلى طريقة تمكنهم من تعقبك عبر "الإيموجي" الذي تستخدمه على الإنترنت وتسمى مسألة "تعقب الإيموجي"، فعلى سبيل المثال، إذا استخدمت "إيموجي" البيتزا، فإنك قد تحصل على إعلان من أحد محال البيتزا الشهيرة.
ففي عام 2016، سمحت "تويتر" للشركات المعلنة برؤية وتعقب استخداماتك للإيموجي أثناء تعليقاتك وردودك وتغريداتك من خلال تطبيقها وفق "سكاي نيوز".
وأصبحت البيانات المتراكمة من جرّاء هذا الأسلوب، أي تعقب الإيموجي الخاص بالمستخدم، "منجم ذهب" للمعلنين الذين يدرسون استخداماتك لها لتحديد حالتك النفسية ومزاجك، ثم "يقصفونك بوابل من الإعلانات الموجّهة" بناءً على تلك الحالة وذلك المزاج، بحسب ذكر موقع "فوكس".
ولاحظت "تويتر" أن بإمكان المعلنين استخدام "بيانات الإيموجي" لعرض الإعلانات على المستخدمين بناءً على مزاجهم وحالتهم النفسية، واستهداف المستخدمين الذين يغرّدون باستخدام "إيموجي الطعام" والوصول إلى رغباتهم.
وقال مدير التسويق في مركز "فور سي إنسايتس" أرون غولدمان؛ إنه إذا أضاف شخص "إيموجي الإبهام" إلى الأعلى (القبول أو الموافقة) أو "إيموجي الابتسامة"، فاعرضوا عليهم هذا الإعلان، وإذا استخدموا "الإيموجي العابس" أو "إيموجي عدم الموافقة" (الإبهام إلى الأسفل) فاعرضوا إعلاناً آخر، مضيفا أن هناك أشخاصاً يستخدمون "إيموجي كرة القدم أو كرة السلة"، ويمكن استهدافهم بإعلانات من هذا القبيل.
وفي تطبيقات المراسلة بشكل عام و"تويتر" بشكل خاص، هناك إيموجي أكثر وضوحاً من غيره مثل الوجه المبتسم والقلب أو الوجه بعيون على شكل قلب أو الإيموجي الباكي، لكن هناك أيضا بعض الإيموجي الذي يصعب تفسيره، مثل إيموجي الوجه من دون تعابير أو الوجه السطحي.
احذر "الإيموجي" .. عندما ترسله سيتعقبك هؤلاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
وسيلة جديدة لجأ إليها المعلنون على الإنترنت بعد أن توصلوا إلى طريقة تمكنهم من تعقبك عبر "الإيموجي" الذي تستخدمه على الإنترنت وتسمى مسألة "تعقب الإيموجي"، فعلى سبيل المثال، إذا استخدمت "إيموجي" البيتزا، فإنك قد تحصل على إعلان من أحد محال البيتزا الشهيرة.
ففي عام 2016، سمحت "تويتر" للشركات المعلنة برؤية وتعقب استخداماتك للإيموجي أثناء تعليقاتك وردودك وتغريداتك من خلال تطبيقها وفق "سكاي نيوز".
وأصبحت البيانات المتراكمة من جرّاء هذا الأسلوب، أي تعقب الإيموجي الخاص بالمستخدم، "منجم ذهب" للمعلنين الذين يدرسون استخداماتك لها لتحديد حالتك النفسية ومزاجك، ثم "يقصفونك بوابل من الإعلانات الموجّهة" بناءً على تلك الحالة وذلك المزاج، بحسب ذكر موقع "فوكس".
ولاحظت "تويتر" أن بإمكان المعلنين استخدام "بيانات الإيموجي" لعرض الإعلانات على المستخدمين بناءً على مزاجهم وحالتهم النفسية، واستهداف المستخدمين الذين يغرّدون باستخدام "إيموجي الطعام" والوصول إلى رغباتهم.
وقال مدير التسويق في مركز "فور سي إنسايتس" أرون غولدمان؛ إنه إذا أضاف شخص "إيموجي الإبهام" إلى الأعلى (القبول أو الموافقة) أو "إيموجي الابتسامة"، فاعرضوا عليهم هذا الإعلان، وإذا استخدموا "الإيموجي العابس" أو "إيموجي عدم الموافقة" (الإبهام إلى الأسفل) فاعرضوا إعلاناً آخر، مضيفا أن هناك أشخاصاً يستخدمون "إيموجي كرة القدم أو كرة السلة"، ويمكن استهدافهم بإعلانات من هذا القبيل.
وفي تطبيقات المراسلة بشكل عام و"تويتر" بشكل خاص، هناك إيموجي أكثر وضوحاً من غيره مثل الوجه المبتسم والقلب أو الوجه بعيون على شكل قلب أو الإيموجي الباكي، لكن هناك أيضا بعض الإيموجي الذي يصعب تفسيره، مثل إيموجي الوجه من دون تعابير أو الوجه السطحي.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:27 AM
يدرسون استخداماتك لها لتحديد حالتك النفسية
وسيلة جديدة لجأ إليها المعلنون على الإنترنت بعد أن توصلوا إلى طريقة تمكنهم من تعقبك عبر "الإيموجي" الذي تستخدمه على الإنترنت وتسمى مسألة "تعقب الإيموجي"، فعلى سبيل المثال، إذا استخدمت "إيموجي" البيتزا، فإنك قد تحصل على إعلان من أحد محال البيتزا الشهيرة.
ففي عام 2016، سمحت "تويتر" للشركات المعلنة برؤية وتعقب استخداماتك للإيموجي أثناء تعليقاتك وردودك وتغريداتك من خلال تطبيقها وفق "سكاي نيوز".
وأصبحت البيانات المتراكمة من جرّاء هذا الأسلوب، أي تعقب الإيموجي الخاص بالمستخدم، "منجم ذهب" للمعلنين الذين يدرسون استخداماتك لها لتحديد حالتك النفسية ومزاجك، ثم "يقصفونك بوابل من الإعلانات الموجّهة" بناءً على تلك الحالة وذلك المزاج، بحسب ذكر موقع "فوكس".
ولاحظت "تويتر" أن بإمكان المعلنين استخدام "بيانات الإيموجي" لعرض الإعلانات على المستخدمين بناءً على مزاجهم وحالتهم النفسية، واستهداف المستخدمين الذين يغرّدون باستخدام "إيموجي الطعام" والوصول إلى رغباتهم.
وقال مدير التسويق في مركز "فور سي إنسايتس" أرون غولدمان؛ إنه إذا أضاف شخص "إيموجي الإبهام" إلى الأعلى (القبول أو الموافقة) أو "إيموجي الابتسامة"، فاعرضوا عليهم هذا الإعلان، وإذا استخدموا "الإيموجي العابس" أو "إيموجي عدم الموافقة" (الإبهام إلى الأسفل) فاعرضوا إعلاناً آخر، مضيفا أن هناك أشخاصاً يستخدمون "إيموجي كرة القدم أو كرة السلة"، ويمكن استهدافهم بإعلانات من هذا القبيل.
وفي تطبيقات المراسلة بشكل عام و"تويتر" بشكل خاص، هناك إيموجي أكثر وضوحاً من غيره مثل الوجه المبتسم والقلب أو الوجه بعيون على شكل قلب أو الإيموجي الباكي، لكن هناك أيضا بعض الإيموجي الذي يصعب تفسيره، مثل إيموجي الوجه من دون تعابير أو الوجه السطحي.
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المصدر : الخليج 365
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