"الحوثي" يفخّخ الحديدة بالألغام والجيش اليمني يطاردها بالضالع

محمد بن مسعود - الدمام - وفاة 6 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 12 .. "مسام": يتحدّون الجميع

واصلت ميليشيات الحوثي تحدّيها للقرارات الدولية والأعراف الإنسانية، وقامت بزراعة ألغام عدة في مديريات: الضحى والزيدية والمغلاف بالحديدة.

وبحسب مشروع "مسام"؛ التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ناشد سكان تلك المديريات بسرعة إنقاذهم مما تقوم به الميليشيات في قراهم ومزارعهم، وبإصرارٍ على تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة تحت بطش سلاحها وإجرامها، معرّضةً حياة آلاف الأسر الفقيرة في تلك القرى للخطر.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية في مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، أن 6 مدنيين، بينهم طفلان، توفوا وأُصيب 12 آخرون نتيجة انفجار ألغام زرعتها الميليشيات في منطقتَي الحصيب جنوب مديرية الجراحي والمدمن غرب المديرية.

يأتي ذلك فيما يواصل الفريق الهندسي في الجيش الوطني بمحافظة الضالع نزع وتفكيك الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات ومواقع تمركزهم في نجد القرين بدمت محافظة الضالع.

وقال رئيس الفريق الهندسي المهندس سيف محيي الدين؛ إن الفريق باشر عمله بتفكيك ونزع شبكة ألغام خاصة بالدروع وألغام فردية ومتفجرات جرى زرعها في الطرقات والجسور والمنازل.

وأضاف محيي الدين؛ أن الفريق قام باستخراج وتفكيك 13 لغماً.