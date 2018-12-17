تنسيق بين "الهيئة" والجهات الأمنية ينتهي بضبط مصنع خمور بالخميس

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أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين القطاع الجنوبي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والجهات الأمنية بالمنطقة، عن ضبط مصنع للخمور بمحافظة خميس مشيط.
وضُبطت في المصنع كميات كبيرة من المادة المخمّرة، وكمية من مادة العرق المسكر المعدّة للترويج، إضافة إلى عدد من الأدوات المستعملة في التصنيع، وتم إكمال اللازم من قِبل الجهات الأمنية حيال ما تم ضبطه.
تنسيق بين "الهيئة" والجهات الأمنية ينتهي بضبط مصنع خمور بالخميسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين القطاع الجنوبي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والجهات الأمنية بالمنطقة، عن ضبط مصنع للخمور بمحافظة خميس مشيط.
وضُبطت في المصنع كميات كبيرة من المادة المخمّرة، وكمية من مادة العرق المسكر المعدّة للترويج، إضافة إلى عدد من الأدوات المستعملة في التصنيع، وتم إكمال اللازم من قِبل الجهات الأمنية حيال ما تم ضبطه.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:23 AM
كميات كبيرة من المادة المخمّرة والعرق المُسكر المعدّة للترويج وتمّت الإحالة
أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين القطاع الجنوبي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والجهات الأمنية بالمنطقة، عن ضبط مصنع للخمور بمحافظة خميس مشيط.
وضُبطت في المصنع كميات كبيرة من المادة المخمّرة، وكمية من مادة العرق المسكر المعدّة للترويج، إضافة إلى عدد من الأدوات المستعملة في التصنيع، وتم إكمال اللازم من قِبل الجهات الأمنية حيال ما تم ضبطه.
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المصدر : الخليج 365
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