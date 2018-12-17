السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحالية إلى العاصمة النمساوية "فيينا"، للمشاركة في منتدى "أوروبا -إفريقيا"، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بالتطورات على الأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلية، مبرزة دعوة مصر إلى وقف التصعيد في الأراضي المحتلة الفلسطينية، التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع وتقويص كافة المساعي الرامية لإحياء السلام.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الإعلان الأسترالي المتضمن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يصطدم بالقانون الدولي وبالحقوق الثابتة الفلسطينية.وسلطت الضوء على إطلاق وزارة الإعلام اليوم الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للاحتفال بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018-2019.وواكبت التطورات في الأراضي اليمنية، لافتة إلى مقتل 29 مسلحًا من بينهم 22 من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك إثر اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة، غرب اليمن.ولفتت صحف القاهرة إلى رفض رئيسة وزراء بريطانية تريزا ماي دعوة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متهمة "بلير" بعرقلة الخروج من الاتحاد.وعرجت إلى تهديد واشنطن المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، حال مشاركتها في أي عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديموقراطية شمال شرق سوريا.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 16 من مسلحي داعش إثر قصف قوات التحالف الدولي معاقل الإرهابيين في الجيب الأحمر شرق الفرات.// انتهى //10:30ت م0017