السعودية اليوم / مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

حائل 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة بناءً على ما ورد من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بحالة عدم استقرار يصحبها هطول أمطار رعدية قد تُصحب بزخات من البرد مع نشاط في الرياح التي يتوقع أن تبدأ بمشيئة الله من الساعة 12 من مساء هذا اليوم الاثنين وتستمر الحالة حتى التاسعة مساءً .
ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع بن عليان الحربي إلى أخذ الحيطة والحذر وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول تجنباً لأي مكروه لا سمح الله سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء .
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09:30ت م
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