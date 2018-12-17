شكرا لقرائتكم صور.. ضبط مصنع خمور يحوي 12 ألف لتر بـ #خميس_مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين القطاع الجنوبي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن ضبط مصنع للخمور بمحافظة خميس مشيط.

وتم ضبط كميات كبيرة من المادة المخمّرة بلغت 12 ألف لتر، وكمية من مادة العرق المسكر المعدّة للترويج. بالإضافة إلى عدد من الأدوات المستعملة في التصنيع.

وتم إكمال اللازم من قبل الجهات الأمنية حيال ما تم ضبطه.

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