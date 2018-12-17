شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. ملف عشوائي في منتصف طريق الثمامة يهدد مستخدميه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - الرياض

طالب عدد من مستخدمي طريق الثمامة باتجاه الرياض جنوبًا، بإيجاد حلٍّ لوضع الملف الذي يقع في منتصف الطريق مقابل شركة جابر مزيد.

وأكد مستخدمو الطريق أن هذا الملف يشكل خطرًا على سالكي الطريق، ووقعت عدة حوادث بنفس الموقع، موضحين أن وضعه عشوائي من الجهة المنفذة له، حيث كان بالإمكان إدخال الملف في الجزيرة الوسطية بين الطريقين التي يبلغ عرضها 20 مترًا بدلًا من وضعه في منتصف الطريق.

وقال أحد المواطنين في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه لا يوجد لوحات إرشادية والطريق مظلم مع وجود أعمال صيانة قبل الملف، مطالبًا الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لإنقاذ الموقف قبل وقوع كارثة أو وفيات بسبب هذا الإهمال.

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