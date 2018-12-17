تشطيبات بالأبواب الرئيسة للمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة بأبواب المسجد الحرام الرئيسة «باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة ، باب الفتح»، ضمن أعمال التوسعات المباركة للحرم المكي الشريف.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محسن الصبان، أن هذه الأعمال التي تنفذ بإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، تسير وفق البرنامج الزمني المحدد لها، لافتا إلى أنه يجري العمل أيضا استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام لمبنى المطاف مع العمل على إكمال التمديدات الالكتروميكانيكية واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.

إلى ذلك أصدرت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، دليلا توجيهيا وإرشاديا شاملا لمواقع التدريس وإجابة السائلين بالمسجد الحرام.

وذكر مدير الإدارة ماجد السعيدي أنه جرى طبع 5 آلاف نسخة من هذا الدليل وتوزيعها على المعتمرين والزوار وقاصدي المسجد الحرام، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إبراز الدور التعليمي والتوجيهي والإرشادي لنشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله العتيق، وتنطلق ضمن برنامج الخريطة الإرشادية للمواقع التوجيهية الذي يعد أحد برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في موسم العمرة لعام 1440.