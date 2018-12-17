الان تتابع اغلاق مواقع مخالفة لاشتراطات العمل في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: اغلقت بلدية شمال الرياض التابعة لأمانة منطقة الرياض ٢٠ موقعاً لمخالفتهم الاشتراطات والعمل بدون وجود التراخيص النظامية. كما تم إلى اشعار ٣٩ موقع لعدم تجديد الرخص المهنية، كما تم ضبط ١٤ منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات التشغيلية؛ وتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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