الناشط الإيراني "نصيري" حرَمته سلطة الملالي من أبسط حقوقه فتوفي بسجونها

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم بإهانة المقدسات الإسلامية وإضراب عن الطعام لمدة 60 يوماً في السجن

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أمس الأحد، أن السلطات الإيرانية أكدت وفاة ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي مسجون في اتهامات أمنية؛ وذلك بعدما قالت جماعات غربية معنية بحقوق الإنسان: إنه توفي بعد إضراب عن الطعام لمدة 60 يوماً في السجن.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة على موقعه الإلكتروني: "توفي السجين السياسي وحید صیادي نصیري، المضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر 2018؛ للاحتجاج على حرمانه من حقه في الاستعانة بمحام وظروف السجن غير الإنسانية، في مستشفى الشهيد بهشتي في "قم" وفق "سكاي نيوز".

وقال مهدي كاهي المدعي العام في مدينة قم في وقت سابق: إن نصيري كان يقضي حكماً بالسجن بتهمة "إهانة المقدسات الإسلامية" على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أصيب بالمرض ونُقل إلى المستشفى الذي توفي فيه. ولم يُشَر إلى الإضراب عن الطعام.