5 تنبيهات صباحية لـ "الأرصاد": تقلبات مناخية تتواصل للمساء

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ عند ساعات الظهيرة ويؤدي بعضها إلى ضعف في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات لمناطق الباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية من حالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق الباحة وجازان وعسير، نبّهت "الأرصاد" من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

ونبّهت منطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

ونبّهت المنطقة الشرقية من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الرابعة عصراً وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.