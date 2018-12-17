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انت الان تتابع 5 تنبيهات صباحية لـ "الأرصاد": تقلبات مناخية تتواصل للمساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات لمناطق الباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية من حالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء.
ففي مناطق الباحة وجازان وعسير، نبّهت "الأرصاد" من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.
ونبّهت منطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.
ونبّهت المنطقة الشرقية من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الرابعة عصراً وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.
5 تنبيهات صباحية لـ "الأرصاد": تقلبات مناخية تتواصل للمساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات لمناطق الباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية من حالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء.
ففي مناطق الباحة وجازان وعسير، نبّهت "الأرصاد" من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.
ونبّهت منطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.
ونبّهت المنطقة الشرقية من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الرابعة عصراً وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
08:17 AM
تبدأ عند ساعات الظهيرة ويؤدي بعضها إلى ضعف في الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات لمناطق الباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية من حالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء.
ففي مناطق الباحة وجازان وعسير، نبّهت "الأرصاد" من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.
ونبّهت منطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.
ونبّهت المنطقة الشرقية من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ الساعة الرابعة عصراً وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.
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المصدر : الخليج 365
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