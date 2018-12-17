"الأرصاد": سماء غائمة مع فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - نشاط للرياح السطحية على القصيم والرياض والشرقية وحفر الباطن والقيصومة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان)، ونشاطاً للرياح السطحية على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.