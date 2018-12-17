السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مشيرة إلى العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش بسوق المدينة القديمة وسط مدينة درنه شرق البلاد، مع بقايا الجماعات الإرهابية.

وأخبرت عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وفدًا ضم ممثلين عن مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة بمناطق طبرق ودرنة والقبة وبنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا والبريقة والكفرة وطرابلس والزاوية وغريان وزوارة والزنتان، والقلعة، مؤكدًا ضرورة توفير الإمكانات والأجهزة اللازمة لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة.

ونوهت الصحف إلى تصريحات القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا، إنجوس ماكي، وتجديده دعم بلاده لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا عزم بلاده استئناف عمل سفارتها في طرابلس فور توفر الظروف الأمنية الملائمة.

// انتهى //

08:30ت م

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طرابلس 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مشيرة إلى العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش بسوق المدينة القديمة وسط مدينة درنه شرق البلاد، مع بقايا الجماعات الإرهابية.وأخبرت عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وفدًا ضم ممثلين عن مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة بمناطق طبرق ودرنة والقبة وبنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا والبريقة والكفرة وطرابلس والزاوية وغريان وزوارة والزنتان، والقلعة، مؤكدًا ضرورة توفير الإمكانات والأجهزة اللازمة لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة.ونوهت الصحف إلى تصريحات القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا، إنجوس ماكي، وتجديده دعم بلاده لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا عزم بلاده استئناف عمل سفارتها في طرابلس فور توفر الظروف الأمنية الملائمة.// انتهى //08:30ت م0008

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