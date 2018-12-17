الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بمديرية السجون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون للرتب التالية: رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، رتبة (جندي) للعنصر النسائي.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحا إلى الخميس20 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

ومن شروط الالتحاق برتبة جندي أول فني تفتيش بالوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية) للرجال فقط:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول اثناء التقديم وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة واختبار التخصص على الوسائل الأمنية الحية ( الكلاب البوليسية ) وكافة مراحل القبول بنجاح.

أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

يفضل من لدية الرغبة الجادة والالتزام في العمل بشعبة الوسائل الأمنية الحية ( الكلاب البوليسية ).

ومن شروط الالتحاق برتبة جندي (للرجال):

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول اثناء التقديم وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح وأن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

يفضل من لدية دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ومن شروط الالتحاق برتبة جندي (للنساء):

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة الشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية وأن تكون لديها هوية وطنية مستقله.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

أن لا يقل طول المتقدمة عن (164) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي ولا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

مع ضرورة اجتياز اختبارات القبول التي تحددها السجون والموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.

سوف تخضع المتقدمة لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل واجتيازها لتلك الدورة يعتبر شرط أساسي من شروط القبول والتعيين.

تلتزم المتقدمة العمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.

وللتقديم على رابط منصة التوظيف: https://jobs.moi.gov.sa