شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اختبارات اليوم الأول «مطمئنة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) ، ماجد النفيعي (الطائف)انتظم أكثر من 275 ألف طالب وطالبة أمس (الأحد)، في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، في مدارس جدة ورابغ وخليص.
وتفقد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح أمس، سير انطلاقة الاختبارات، واطمأن خلال جولته على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، كما اطلع على آلية تصحيح أوراق الإجابات وتدقيقها وإدخال الدرجات في وقت قياسي، مبديا سعادته بما شاهده من معنويات عالية، وجهود مشكورة، وإجابات تدعو للتفاؤل.
وأوضح الثقفي أن جولات القيادات التعليمية بنين وبنات ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات، إضافة لوجود المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس، وتذليل الصعوبات -إن وجدت- لزملائهم في الميدان.
.. وهدوء في الطائف
وأكد اللهيبي نجاح سير الاختبارات في يومها الأول، إذ لم تُسجل عوائق أو ملاحظات تعكر صفو الاختبارات، لافتاً إلى أنها اتسمت بالهدوء والانسيابية.من جهة أخرى، قامت متوسطة وثانوية الملعب (بنات) بتسيمة لجان الاختبارات باسم حكّام المملكة، بدءًا من المؤسس الملك عبالعزيز (طيّب الله ثراه)، وأبنائه، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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