شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني لـ "الخليج 365": دراسة لاستقبال الحجاج عبر مطارَي الطائف وينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

كشف مسؤول في هيئة الطيران المدني لـ«الخليج 365»، أن الهيئة تعمل حالياً على إجراء الدراسة اللازمة لإضافة منفذي ينبع والطائف لخدمة ضيوف الرحمن، بهدف إتاحة الفرصة لضيوف الرحمن للقدوم عبر منفذي الطائف وينبع، وتلافي التركيز حول المنافذ الحالية (مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة)، وهو الذي من شأنه أن يرفع من كفاءة استغلال المنافذ، إضافة إلى مبادرة أخرى وهي دراسة الطاقة الاستيعابية لرحلات النقل الجوي المتوفرة لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تهدف لتحديد الدول التي يتوقع أن يزداد عدد القادمين منها لأداء الحج والعمرة، والتأكد من زيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات من هذه الدول، عن طريق فتح المجال للمزيد من الخطوط الجوية للمشاركة بموجب الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي، أو زيادة المنافسة الجوية وذلك بمنح حوافز تشجيعية للتشغيل.

وأكد المسؤول استعداد الصالة رقم1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، لاستقبال 40% من الرحلات المجدولة للحج مع البدء في تشغيلها الكامل، ما يشكل قفزة كبيرة في تحسين الجودة وتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن. وأكد أنوفي السياق ذاته، عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ظهر أمس اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة الدكتور غسان الشبل.واطلع المجلس على آخر أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتقارير الأداء التشغيلي والتجاري والمالي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والشركات والوحدات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة، وآخر مستجدات تطوير أعمال رحلات الحج والعمرة.