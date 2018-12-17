شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: الأمانة تلزم مجمعاً تجارياً بإصلاح وصيانة شارع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

ألزمت أمانة جدة، ممثلة في بلدية بريمان الفرعية، مجمعاً تجارياً يضم عددا من الشركات الصناعية جوار أحياء الحمدانية والكوثر شرق المحافظة، بإعادة إصلاح وصيانة شارع بطول 2.35 كم، وعرض 32 متراً، تسببت ناقلاته وآلياته في إتلافه، عقب إنذارات سابقة وجهتها الأمانة انتهت بإغلاق البلدية 17 بوابة تُشكّل مدخلاً رئيسيا للمجمع من جهته الشمالية.

وشرعت الشركات في أعمال الصيانة للطريق المتضرر، ومعالجة الملاحظات، وفقاً للتوجيهات الصادرة.

من جهة أخرى، شرعت أمانة المحافظة في أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، مع طريق المدينة المنورة، ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة. ويأتي المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع، وإتمام اجراءات الطرح والترسية بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالاً، ومدة 30 شهراً للتنفيذ.