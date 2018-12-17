شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 وإصابة 3 في تصادم على تقاطع غزايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون أمس الأول، إثر تصادم مركبتهم على طريق تربة أمام تقاطع طريق غزايل.

وبحسب المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، فإن غرفة العمليات فور تلقيها بلاغا بالحادثة، دفعت بـ3 فرق إسعافية، وفرقة من «الصحة» إلى الموقع، وعند الوصول اتضح وجود 4 وفيات، فيما قُدرت إصابات 3 بالمتوسطة، تم التعامل معها، وتقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى قياء العام.