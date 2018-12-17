شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تستضيف دورة «تسجيل المؤهلات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

استضافت جامعة الطائف أمس (الأحد)، دورة تدريبية عن «تسجيل المؤهلات»، نظمها الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، في قاعة ورش العمل بمبنى المكتبة المركزية بالجامعة. وأوضح عميد التطوير الجامعي بجامعة الطائف الدكتور عوض بن مطلق الجعيد، أن الدورة تعد الثانية التي ينظمها الإطار السعودي للمؤهلات في جامعة الطائف، إذ سبقتها دورة تدريبية أخرى عن «عمليات تسجيل الجهات المانحة في الإطار الوطني للمؤهلات».

وأفاد أن الدورتين شهدتا مشاركة مجموعة من مديري البرامج الأكاديمية في الجامعة، بهدف تسجيل تلك البرامج في الإطار السعودي للمؤهلات، مبيناً أن الورشة تأتي ضمن خطة عمل العمادة الهادفة إلى تحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي.