شكرا لقرائتكم خبر عن 22 جهة تجتمع لبحث آلية أول فرضية إلكترونية للظواهر الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

بحثت 22 جهة رسمية وإعلامية ومهتمين بالطقس، أمس (الأحد)، في ورشة عمل آلية فرضية إلكترونية للظواهر الجوية في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة، تمهيدا لإطلاق الفرضية اليوم (الإثنين) بمقر الهيئة بالمحافظة.

وافتتح نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام فعاليات الورشة، مؤكدا أهمية اللقاء في تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين الجهات بروح الفريق الواحد، وخصوصا في مجال الظواهر الجوية، ثم عرض مدير إدارة التحاليل والتوقعات عائض البلوي آلية التعامل مع الرادارات والإنذار المبكر في رصد الحالات الجوية، في حين ناقش الرائد حسن ياسين العجلاني من الدفاع المدني وسائل السلامة المتبعة في الظواهر الجوية، وقدم العقيد أحمد المالكي خطة حرس الحدود لمساندة الدفاع المدني لمواجهة مخاطر السيول، فيما قدم مدير عام مركز الأزمات والكوارث البيئية محمد بابيضان الآلية المتبعة في التعامل مع الظواهر الجوية.

وتطرق مدير العلاقات العامة والتواصل حسين القحطاني خلال الورشة إلى الشائعات والمعلومات المتضاربة وتأثيرها على دور الجهات في تنفيذ مهماتها، في حين تطرقت مديرة مركز التواصل الرقمي فاطمة العوفي إلى أهمية المركز في إيصال المعلومات الأرصادية الدقيقة من مصدرها وتفنيد الشائعات والمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه، وكنموذج لتطبيق الفرضية اُختيرت مدينة الرياض لتمثيل حالة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل فيها سرعة الرياح إلى أكثر من 80 كم/ساعة قد تتحول إلى عاصفة ترابية وتؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية، بينما تمثل جدة حالة هطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد ويتوقع أن تصل كميتها إلى 90 ملم وتؤدي إلى جريان السيول.