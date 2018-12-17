شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغامبي تعزيز التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الوزارة أمس (الأحد)، مع وزير الداخلية بجمهورية غامبيا إبريما مبالو، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.

بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الوزارة أمس (الأحد)، مع وزير الداخلية بجمهورية غامبيا إبريما مبالو، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.

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