شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: تشطيبات أبواب المسجد الحرام وفق البرنامج الزمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

واصلت رئاسة شؤون الحرمين أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة بأبواب المسجد الحرام الرئيسية «باب الملك عبدالعزيز، باب العمرة، وباب الفتح»، ضمن أعمال التوسعات المباركة للحرم المكي الشريف.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية في الرئاسة المهندس محسن الصبان أن هذه الأعمال التي تنفذ بإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تسير وفق البرنامج الزمني المحدد لها، لافتا الانتباه إلى أنه يجري العمل أيضا على استكمال أعمال التشطيبات المعمارية للواجهات الرخامية والأرضيات وتكسيتها بالرخام لمبنى المطاف، مع العمل على إكمال التمديدات الإلكتروميكانيكية واستمرار الأعمال الإنشائية بالمكبرية الجنوبية.

من ناحية أخرى، أصدرت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، دليلا توجيهيا وإرشاديا شاملا لمواقع التدريس وإجابة السائلين بالمسجد الحرام.

وبيّن مدير الإدارة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أنه جرى طبع 5 آلاف نسخة من الدليل وتوزيعها على المعتمرين والزوار وقاصدي المسجد الحرام، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي لنشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله العتيق، وتنطلق ضمن برنامج الخريطة الإرشادية للمواقع التوجيهية، الذي يعد أحد برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في موسم العمرة لعام 1440.