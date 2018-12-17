شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتوعد المستشفيات: الإبلاغ عن 10 حالات جسيمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مديريات الصحة في المناطق والمحافظات كافة بالإبلاغ الفوري عن الأحداث الجسيمة خلال 48 ساعة من وقوعها. ولفت الدكتور الربيعة في تعميم (اطلعت عليه "الخليج 365") إلى أن المنشآت التابعة لوزارة الصحة ومنشآت القطاع الخاص سوف تكون عرضة للمساءلة في حال التباطؤ في الإبلاغ أو عدم إجراء التحليل الجذري للحدث الجسيم أو عدم تطبيق التوصيات اللازمة.ووفقا لمصادر "الخليج 365"، فإن الأحداث الجسيمة المطلوب الإبلاغ عنها تشمل الأخطاء الطبية وحالات الوفاة غير المتوقعة، وحالات فقد عضو أو وظيفة، والحرائق، والانتحار، والاغتصاب، والأخطاء الدوائية، والجراحة الخاطئة، ونسيان أدوات طبية داخل المريض، ووفيات الأمهات.

وبرر التعميم سبب التوجيه بأنه «نظراً لما يمثله الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة من أهمية بالغة عالميا في رفع ثقافة الإبلاغ والالتزام بمبدأ الشفافية وتحسين مستويات سلامة وجودة الرعاية الصحية المقدمة، إضافة إلى تحديد وحصر الأسباب المؤدية إلى الحدث الجسيم ووضع التوصيات المناسبة وخطط تنفيذها». وشدد التعميم على استكمال الإجراءات اللازمة (تحليل السبب الجذري) خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، مع مراعاة استمرار المنشآت الصحية بالإبلاغ عن أنواع الأحداث الجسيمة للجهات الصحية الأخرى ذات العلاقة (هيئة الغذاء والدواء، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية) حسب الآلية المتبعة معهم.