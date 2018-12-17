شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تمنع عودة فئتين من موظفيها إلى مقار عملهم! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

منعت مديرية الشؤون الصحية في جدة، موظفيها العائدين من إجازة استثنائية أو دراسية من مباشرة العمل، داعية في تعميم إلكتروني وزعته على جميع قطاعاتها، إلى رفع معاملاتهم لإدارة خدمات الموارد البشرية بالصحة.

وبررت الصحة في التعميم بأن ذلك جاء نظرا إلى ما لاحظته من قيام بعض الجهات من تمكين الحاصلين على إجازات استثنائية أو دراسية من مباشرة العمل دون الحصول على موافقة صاحب الصلاحية على توجيه الموظف ورغبة في تنظيم العمل، بأن يكون التوجيه مبنياً على الاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وأكدت مصادر لـ "الخليج 365" أن الموظفين العائدين من تلك الإجازات لن يتمكنوا من مباشرة أعمالهم في مواقعهم السابقة وسيتم توجيههم إلى أماكن أخرى تحت ذريعة الاحتياج.