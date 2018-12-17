شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شاحنة إغاثية تعبر الوديعة متجهة إلى لحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوديعة)

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الأحد) 14 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 8,400 سلة غذائية تزن 310,800 كيلو غرام تستهدف محافظة لحج.

من جهة ثانية، تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (السبت)، سير توزيع المواد الغذائية لنازحي الحديدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، حيث رافق فريق المركز خلال الجولة مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني، ومحافظ محافظة الضالع اللواء ركن علي مقبل الصالح، ووكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي.

وأعرب محافظ الضالع في تصريح صحفي، عن شكره وامتنانه لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة النازحين وتقديم العون الإنساني والإغاثي لهم.

من جانبه، أشار القديمي إلى أن عدد المستفيدين من السلال الغذائية المقدمة من المركز قرابة 1,500 أسرة نازحة من محافظة الحديدة إلى مناطق قعطبة وسناح ومريس ومدينة الضالع، مفيدا بأن المركز يواصل تقديم الدعم الإغاثي لنازحي الحديدة في محافظات لحج وعدن والضالع، معبرًا عن شكره الجزيل لجميع الجهود المبذولة في سبيل التخفيف من معاناة أهالي الحديدة.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني، أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للزيارات الميدانية التي قام بها المركز إلى نقاط توزيع المساعدات الغذائية للنازحين من الحديدة إلى عدن ولحج والضالع، للإشراف والاطلاع على توزيع الكمية المخصصة لنازحي الحديدة في هذه المحافظات.