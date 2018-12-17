شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات بـ«كورونا» في الرياض ونجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة في الأسبوع الوبائي الـ50 للعام الحالي 2018، نحو 3 إصابات جديدة بـ«فايروس كورونا»، اثنتان منها في الرياض وساجر، مخالطة للإبل، أحدهما يبلغ من العمر (53 عاما)، صنفت عدواه بحالة أولية مكتسبة في المجتمع، والآخر (45 عاما)، صنفت بحالة أولية مكتسبة في المجتمع، فيما الإصابة الـ3 في نجران بمنطقة نجران لرجل يبلغ (45 عاما)، صنفت عدواه بحالة أولية مكتسبة في المجتمع.

وبينت الوزارة عبر موقع مركز القيادة والتحكم، أن الإصابات الـ3 تخضع للعلاج في المستشفيات.

من جانبه، شدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد علي لـ«الخليج 365» على أهمية استمرار التوعية بكورونا، خصوصا في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمدارس والمطارات والحدائق وحظائر الإبل والمستشفيات على مدار العام، باعتبار أن الفايروس نشط في كل الشهور، موضحا أن أهم عوامل الوقاية عند التعامل مع المواشي في الحظائر هو ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية، وعلى المستوى المجتمعي الاهتمام بتعقيم اليدين، خصوصا عند ملامسة الأدوات السطحية، مثل السلالم الكهربائية أو الأدوات التي يكثر استخدامها بين عامة أفراد المجتمع.