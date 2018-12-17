شكرا لقرائتكم خبر عن 320 مرابطا على الحد الجنوبي ينتظمون في الاختبارات بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) ، عبدالله مشهور (جازان)

استقبلت مدارس تعليم جازان أمس (الأحد) 320 طالبا من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي لأداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول، وسط ترحيب بالغ بهم، وذلك في مدارس مكاتب التعليم بصامطة والمسارحة والحرث والعارضة.

وعبر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن اعتزاز منسوبي التعليم خصوصا في منطقة جازان باستضافة جنودنا البواسل المرابطين على حدودنا، مؤكداً حرص الإدارة العامة ومديري مكاتب التعليم التابعة لها وقادة المدارس على تقديم كافة التسهيلات وتهيئة الأجواء المناسبة والدعم لأبطال الحد الجنوبي لتأدية الاختبارات بكل يسر وسهولة، وسط أجواء مناسبة، وأوقات مرنة تراعي ظروفهم العملية، وبين أن المرابطين يخدمون في عدد من القطاعات العسكرية، متمنياً لهم ولجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

من ناحية أخرى، وفي منطقة عسير، أدى أكثر من 190 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول في كافة قطاعات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمتابعة المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، الذي أوضح أن خطة الإدارة خلال أيام الاختبارات تضمنت تكليف 450 مشرفاً ومشرفة، يدعمون المدارس ويعززون دورهم في الميدان، فيما شُكّلت فرق عمل لدعم برنامج نور، وأخرى للخدمات الإرشادية، إضافة إلى بث رسائل توعوية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم. وأكد اهتمام وحرص تعليم عسير في تهيئة الظروف المناسبة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر في أجواء محفزة وحيوية، مؤكدا أن سير اختبارات اليوم الأول كان مميّزاً.

وفي جامعة الملك خالد بأبها، أدى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الأول في أكثر من 29 مجمعا أكاديميا، ومن مختلف الدرجات العلمية (البكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه).

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني إن الطلاب أنهوا خلال الأسبوع الماضي اختبارات مواد الإعداد العام والجزء العملي لبعض المقررات، بعد أن أكملت عمادة القبول والتسجيل إعداد جداول الاختبارات النهائية لجميع طلاب وطالبات الجامعة، بما يتناسب مع أوضاع الطلاب.

وأكد القرني أن الجامعة حرصت على تهيئة الظروف المناسبة للطلبة لأداء اختباراتهم، والقيام بجميع الترتيبات التي ستسير فيها الاختبارات لينعموا بأجواء محفزة وحيوية.

وفي السياق ذاته، أبان عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فايع أن العمادة أكملت منذ وقت مبكر، وبالتنسيق مع الكليات، الاستعدادات لاختبارات طلاب وطالبات الدراسات العليا، مشيرا إلى أن العمادة تحرص على التنسيق مع الكليات حول استطلاع آراء الطلاب والطالبات لوضع الجداول وفق ما يلائم الكليات وأعضاء هيئة التدريس ويتسق مع التقويم الأكاديمي وفي الوقت نفسه يضمن للطلاب اقتراح الجدول الذي يمكّنهم من أداء الاختبارات بيسر لتحقيق النجاح والتفوق.