شكرا لقرائتكم خبر عن 10 برامج للرؤية في قاعات الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أطلقت مدرسة عبدالله بن رواحة المتوسطة بالطائف، مسميات البرامج التنفيذية العشرة لرؤية المملكة 2030 على قاعات الاختبارات، وذلك بهدف تمييزها للطلاب. وأوضح قائد المدرسة حامد المنصوري، أن الهدف من إطلاق تلك المسميات على القاعات لتمييزها وتتناسب مع رؤية المملكة التي جعلت برامجها التنفيذية العشرة للرؤية وتسير عليها الجهات الحكومية وكافة الوزارات حيث اشتملت قاعة الرؤية على تطوير، استراتيجية، تخصيص، واستثمار، تحسين، وتنفيذ، والرؤية خدمة، وتعزيز، وغيرها من الأهداف التنفيذية التي انطلقت عليها الرؤية حيث نالت استحسان الطلاب والمعلمين والمشرفين في التعليم.

أطلقت مدرسة عبدالله بن رواحة المتوسطة بالطائف، مسميات البرامج التنفيذية العشرة لرؤية المملكة 2030 على قاعات الاختبارات، وذلك بهدف تمييزها للطلاب. وأوضح قائد المدرسة حامد المنصوري، أن الهدف من إطلاق تلك المسميات على القاعات لتمييزها وتتناسب مع رؤية المملكة التي جعلت برامجها التنفيذية العشرة للرؤية وتسير عليها الجهات الحكومية وكافة الوزارات حيث اشتملت قاعة الرؤية على تطوير، استراتيجية، تخصيص، واستثمار، تحسين، وتنفيذ، والرؤية خدمة، وتعزيز، وغيرها من الأهداف التنفيذية التي انطلقت عليها الرؤية حيث نالت استحسان الطلاب والمعلمين والمشرفين في التعليم.

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