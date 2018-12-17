شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إسعاف حالتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة)

تلقى الهلال الأحمر بالمدينة المنورة بلاغين خلال اختبارات أمس؛ أحدهما لطالب في المرحلة الثانوية يعاني من مشكلات تنفسية، وتمت مباشرة الحالة ومعالجتها في الموقع، والحالة الأخرى لطالبة في المرحلة الثانوية.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر خالد السهلي لـ«الخليج 365» أنه تم نقل الحالتين إلى المستشفى، مبيناً أن الوضع العام للاختبارات في أول أيامه ممتاز جداً.