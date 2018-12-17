شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: 3 محاذير لـ 400 مشرف ومشرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

استنهض مدير التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني، همم أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربوية في المنطقة، لمراقبة الاختبارات، موصيا إياهم بالإطلاع على الأسئلة والتأكد من 3 محاذير تشمل مراعاتها الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات، وشموليتها للمنهج الدراسي، ومطابقتها المواصفات الفنية للاختبارات، داعيا إياهم لمساعدة قادة وقائدات المدارس في تذليل أي عقبات تعترض سير الاختبارات في مدارس المنطقة.

وأكد الزهراني أنه تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من قسمي البنين والبنات، وإعداد خطة متكاملة لتنفيذ الزيارات الميدانية تحوي العديد من الزيارات الميدانية للمدير العام وللمساعدين والمشرفين التربويين بجميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام لمتابعة سير الاختبارات.

ولفت إلى إعداد قسم الشؤون الصحية خطة ميدانية منظمة لزيارة المدارس والاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبارات، ومتابعة ما يقدم لهم من وجبات غذائية صحية متكاملة، فيما بثت إدارة التوجيه والإرشاد العديد من الرسائل التوعوية والتوجيهية لمساعدة الطلبة وأسرهم على التغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات كالتوتر والقلق والخوف.