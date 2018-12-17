شكرا لقرائتكم خبر عن المخواة: خزانات لحفظ الكتب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

شاركت مدارس تعليم المخواة للبنين والبنات في تنفيذ برنامج التميز السلوكي للعناية بالكتاب المدرسي، بالتزامن مع بدء الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بتخصيص جميع مدارس البنين والبنات خزانات (دواليب) لجمع الكتب، مع تجسيد أهمية الحفاظ على الكتب لما تحتويه من قيمة علمية وثقافية.

وتابع مدير تعليم المخواة علي محمد الجالوق آلية جمع الكتب من بعض الطلاب، خلال وقوفه أمس (الأحد) على بعض المدارس، منوها بفعالية المبادرة في جميع المدارس، كما وقفت مساعدة مدير تعليم المخواة للبنات شريفة علي الزهراني على بعض مدارس البنات، لمتابعة سير الاختبارات، وحثت قائدات ومعلمات مدارس تهامة الباحة على تهيئة الجو المناسب للطالبات وقت الاختبارات.