شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم: غبار وسحب ممطرة على 13 منطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (الإثنين) على 13 منطقة تشمل المدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، والقيصومة).

وبينت أن السماء ستكون غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وكذلك على منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان.

وبينت الأرصاد أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/‏ساعة.

وأوضحت أن مكة المكرمة تسجل 31 درجة مئوية، والمدينة المنورة 27، والرياض 22، وتبوك 20، والدمام والأحساء 21، وجدة 29 مئوية.