شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يتابع بداية الاختبارات في المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان توجه أكثر من 100 ألف طالب وطالبة صباح أمس لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس المنطقة.

واطمأن على سير اختبارات الطلاب والطالبات، مشدداً على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.