شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يطلع على مبادرة وقف طيبة للمعرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على مبادرة وقف طيبة للمعرفة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء مبادرة الوقف.

واستمع خلال اللقاء لشرح عن وقف طيبة للمعرفة وأهدافه ومهامه، الذي يقوم بالتعاون مع المؤسسات الخيرية المعنية بإحياء الأوقاف وتطويرها لخدمة وتحسين أساليب التعليم ورعاية الموهوبين والمبدعين من طلبة العلم. ويتكون مجلس أمناء مبادرة وقف طيبة للمعرفة من الدكتور أحمد بن محمد علي، منصور بن محمد الخريجي، الدكتور ناصر بن محمد السلوم، الدكتور منصور بن محمد النزهة، الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج، المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين، نبيل بن أمين ملا، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، الدكتور خالد عبد القادر طاهر.