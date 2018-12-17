شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: تطوير «الداخلية» سينعكس إيجاباً على التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بأن برنامج تطوير وزارة الداخلية سينعكس إيجابا على تنمية المناطق وارتفاع معدل الأداء بما يتوافق مع رؤية 2030، مثمنا الدعم الذي تحظى به وزارة الداخلية من قبل القيادة الرشيدة، عبر البرامج التطويرية التي تستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، وفريق عمل البرنامج.

وقدم الدكتور العنزي شرحا موجزا عن البرامج المقدمة، التي تهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية، بما في ذلك إمارة منطقة الحدود الشمالية. وأشار إلى سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة، وصولا لتميز وجودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تصميم وتنفيذ إستراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي متميز مبني على أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية، ورفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في مناطق المملكة كافة.